"Ми досягли епічної угоди". Трамп назвав своєю заслугою перемир'я в Газі

Досягнуте між Ізраїлем та ХАМАСом перемир'я моя нова адміністрація досягла менш ніж за три місяці. Це більше ніж команда Байдена досягла за чотири роки.

Про це заявив ноовообраний президент США Дональд Трамп на мітингу у Вашингтоні 19 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що цього тижня США "досягли епічної угоди про припинення вогню, як першого кроку до тривалого миру на Близькому Сході" та що "ця угода могла статися лише в результаті нашої історичної перемоги у листопаді".

"Моя нова адміністрація досягла всього цього на Близькому Сході менш ніж за три місяці. Не будучи президентом, ми досягли більше... ніж вони (адміністрація Джо Байдена. - ред.) досягли за чотири роки президентства (Байдена. - ред.)", - сказав Трамп, відзначивши роботу свого нового посланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив CNN, що співпраця між командами Трампа і Байдена в переговорах щодо угоди була "майже безпрецедентною".

Це стало можливим завдяки рідкісному перетину інтересів запеклих суперників, та нових можливостей, які обидва політика побачили після перемоги Трампа.