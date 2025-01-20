Трамп обещает закрыть небо над США системой ПВО "Железный купол"

Встреча Дональда Трампа с избирателями

Напомним, во время митинга в Вашингтоне 19 января, Трамп пообещал оперативно закончить войны в Украине и на Ближнем Востоке и не допустить Третьей мировой.

Также избранный лидер обещает раскрыть секретные документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Кроме того, глава республиканцев тотально приписал себе заслугу достижения перемирия между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

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