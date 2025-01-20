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Трамп обещает закрыть небо над США системой ПВО "Железный купол"

Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Избранный президентом Дональд Трамп заявил о намерении закрыть небо над Соединенными Штатами системой противовоздушной обороны "Железный купол". Все компоненты системы будут отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление политика во время митинга на Capitol One Arena в Вашингтоне 19 января.

"Я поручу военным начать строить "Железный купол". Все компоненты этой системы обороны будут сделаны в США", - сказал будущий глава Белого дома.

Встреча Дональда Трампа с избирателями

Напомним, во время митинга в Вашингтоне 19 января, Трамп пообещал оперативно закончить войны в Украине и на Ближнем Востоке и не допустить Третьей мировой.

Также избранный лидер обещает раскрыть секретные документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Кроме того, глава республиканцев тотально приписал себе заслугу достижения перемирия между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

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Дональд Трамп