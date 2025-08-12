ua en ru
Трамп планує відвідати Росію в майбутньому, - Білий дім

Вівторок 12 серпня 2025 20:55
Трамп планує відвідати Росію в майбутньому, - Білий дім Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп в майбутньому планує здійснити візит до Росії.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Левітт завила, що вона "дуже впевнена", що Трамп після зустрічі з Путіним 15 серпня залишиться оптимістом.

"Я думаю, що для президента це буде вправою з вислуховування. На зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні, тож президент зможе отримати більш чітке уявлення про те, як, сподіваємося, ми зможемо покласти край цій війні", - зазначила вона.

Речниця Білого дому додала, що "механізм і графік" зустрічі ще узгоджуються.

Вона також повідомила, що в майбутньому Трамп планує відвідати Росію.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Вчора президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну.

Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором досягти угоди про припинення вогню в Україні.

Сьогодні у Білому домі уточнили, що зустріч Трампа та Путіна відбудеться у найбільшому місті Аляски Анкоридж.

