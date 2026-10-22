Трамп планує відновити масштабні бойові дії проти Ірану, - NBC

Згідно з даними медіа, армія США останніми днями почали таємно скорочувати кількість своїх військовослужбовців на базах по всьому Близькому Сходу.

Ба більше, Держдеп наказав додатково зменшити чисельність персоналу в кількох дипломатичних установах регіону.

Інсайдери ЗМІ наголошують, що ці дії нагадують скорочення військової присутності та штату посольств, які Пентагон і Держдепартамент розпочали приблизно на початку війни з Іраном у лютому.

Скорочення військового контингенту відбувається на тлі того, що високопосадовці американської армії представили президенту Дональду Трампу можливі сценарії ударів по Ірану.

Джерела повідомляють, що серед військових, яких переміщують, є особовий склад із баз у Йорданії. Також під скорочення потрапили американські сили, розміщені в Катарі та Кувейті.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт пояснив це рішення зростанням загроз з боку хуситів, які дедалі активніше долучаються до бойових дій проти Саудівської Аравії.

А спікер Центрального командування США Тімоті Гокінс заявив, що американські військові регулярно змінюють розташування особового складу та ресурсів для підтримання бойової готовності.

"Ми не розголошуємо інформацію про такі переміщення з міркувань оперативної безпеки. Американські сили залишаються пильними та готовими захищати персонал і інтереси США в усьому регіоні", - наголосив Гокінс.

Згідно з даними ЗМІ, відведення американських військ із потенційно небезпечних районів є частиною планів військового керівництва на тлі того, що Трамп розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану. За словами американського чиновника та джерела, обізнаного із ситуацією, такі дії можуть відбутися до або після проміжних виборів у США наступного місяця.