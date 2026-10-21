Нетаньягу хоче завдати нових ударів по Ірану, але Трамп проти, - FT

Ізраїльські військові на початку цього місяця планували масштабну операцію проти Ірану, але утрималися від неї, оскільки американський президент Дональд Трамп виключає можливість нападу до проміжних виборів у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наполягає на відновленні широкомасштабних ударів проти Ірану та на початку цього місяця доручив своїм військовим спланувати новий великий наступ.

За даними джерел видання, ізраїльські військові підготували багатоденну кампанію бомбардувань починаючи з 10 жовтня. Операція мала перевершити інтенсивність спільного наступу США та Ізраїлю, розпочатого в лютому.

Серед запланованих цілей були ядерні об'єкти, об'єкти іранського режиму та цивільна інфраструктура, зокрема електростанції.

Операція не відбулася - джерела пояснили це небажанням Трампа відновлювати війну перед проміжними виборами до Конгресу 3 листопада.

У Білому домі заявили FT, що США не атакуватимуть Іран до цих виборів.

Водночас один зі співрозмовників допускає відновлення ударів протягом найближчих тижнів. За його словами, Вашингтон прагне змусити Тегеран погодитися на умови угоди щодо Ормузької протоки та ядерної програми.

Міністр оборони США Піт Гегсет у понеділок, 19 жовтня, відвідав Ізраїль і провів переговори з Нетаньягу.

За словами одного з джерел, йому представили оновлений перелік цілей в Ірані, включно з цивільною інфраструктурою, яку раніше не атакували.

Сам Ізраїль готується до парламентських виборів 27 жовтня. Армія перебуває в підвищеній готовності та скасовує відпустки всім військовим майже за тиждень до виборів.

Начальник Генштабу пояснив це необхідністю забезпечити безпечне голосування.

Зазначається, що нова атака може знову втягнути у війну США та держави Перської затоки, а також підвищити ціни на енергоносії.

Водночас Трамп і Нетаньягу продовжують публічно погрожувати Ірану відновленням атак.