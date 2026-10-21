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Син Трампа виступив проти війни з Іраном, - The Atlantic

02:00 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Син Трампа виступив проти війни з Іраном, - The Atlantic Фото: президент США Дональд Трамп та Дональд Трамп-молодший (Getty Images)
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Старший син президента США Дональд Трамп-молодший приватно висловлював незгоду з війною проти Ірану та неодноразово критикував військову кампанію в розмовах із близькими й самим батьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

За словами джерел видання, Трамп-молодший виступав проти війни від самого початку. Він давно скептично ставиться до військового втручання США за кордоном і вважав, що Вашингтон не повинен втягуватися в черговий конфлікт на Близькому Сході.

Під час президентської кампанії 2024 року він підтримував обіцянку батька не втягувати США в нову війну в регіоні. У квітні того року, коли Іран атакував Ізраїль ракетами й безпілотниками, Трамп-молодший написав у соцмережі X:

"Пам’ятаєте, коли казали, що Трамп втягне нас у повномасштабну війну з Іраном? Такі моменти мають змушувати нас усіх усвідомити, наскільки нам пощастило з Трампом, його силою та рішучістю", - писав тоді син президента США.

Тепер, коли Америка веде повномасштабну війну проти Ірану, позиція президента суперечить очікуванням його сина, зазначає The Atlantic.

Водночас публічно Трамп-молодший не критикував батька через війну.

"Дон зберігав свою думку з цього питання приватною, оскільки ніколи публічно не виступив би проти батька в такому питанні", - сказав співрозмовник видання, близький до сина президента.

Представник Трампа-молодшого відмовився коментувати цю інформацію. У Білому домі також прямо не відповіли на запитання щодо його позиції. Натомість один із представників адміністрації заявив, що Іран зазнав нищівних втрат і конфлікт "так чи інакше дуже скоро завершиться".

Війна в Ірані

Неодноразові спроби укласти мир між США з Іраном зазнали краху, станом на сьогодні конфлікт навпаки, ввійшов у стадію загострення.

Днями повідомлялось, що американські військові розробили нові плани ударів по іранській енергетичній інфраструктурі та ядерних об’єктах, які передбачають можливе застосування так званої "матері всіх бомб".

Також нещодавно глава Міноборони США Піт Гегсет наказав Центральному командуванню США завершити підготовку до відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану.

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