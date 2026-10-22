Трамп планирует возобновить масштабные боевые действия против Ирана, - NBC

Согласно данным СМИ, американские военные в последние дни начали негласно сокращать численность своего контингента на базах по всему Ближнему Востоку.

Кроме того, Госдепартамент распорядился дополнительно уменьшить количество сотрудников в нескольких дипломатических учреждениях региона.

По данным источников СМИ, эти меры напоминают сокращение военного присутствия и штата посольств, которое Пентагон и Госдепартамент начали примерно в феврале, в начале войны с Ираном.

Сокращение военного контингента происходит на фоне того, что высокопоставленные представители американской армии представили президенту Дональду Трампу возможные сценарии нанесения ударов по Ирану.

Источники сообщают, что среди перемещаемых военнослужащих есть личный состав с баз в Иордании. Кроме того, сокращение затронуло американские силы, размещенные в Катаре и Кувейте.

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт объяснил это решение ростом угроз со стороны хуситов, которые все активнее вовлекаются в боевые действия против Саудовской Аравии.

В свою очередь, представитель Центрального командования США Тимоти Хокинс заявил, что американские военные регулярно меняют расположение личного состава и ресурсов для поддержания боевой готовности.

"Мы не раскрываем информацию о таких перемещениях из соображений оперативной безопасности. Американские силы остаются бдительными и готовы защищать персонал и интересы США во всем регионе", - подчеркнул Хокинс.

По данным СМИ, вывод американских войск из потенциально опасных районов является частью планов военного руководства на фоне того, что Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций против Ирана.

По словам американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией, такие действия могут произойти до или после промежуточных выборов в США, которые состоятся в следующем месяце.