ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп планирует рассмотреть депортацию Маска после очередной ссоры, - журналист

Вторник 01 июля 2025 15:23
UA EN RU
Трамп планирует рассмотреть депортацию Маска после очередной ссоры, - журналист Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Илон Маск, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп планирует рассмотреть депортацию предпринимателя Илона Маска после очередной перепалки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт старшего корреспондента DailyMail в Белом доме Эмили Гудин.

"Я спросила президента Трампа, депортирует ли он Илона Маска, и он ответил, что ему придется разобраться с этим/посмотреть на это", - пишет Гудин.

Перепалка Маска и Трампа

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся после того, как бизнесмен раскритиковал законопроект республиканцев по налогам и расходам, который он назвал "долговым рабством".

После этого Трамп назвал миллиардера "сумасшедшим", а последний, в ответ, обвинил главу Белого дома в неблагодарности, напомнив о своей финансовой поддержке его кампании. В конце концов президент США пригрозил предпринимателю урезать государственное финансирование после чего Маск несколько смягчил тон и заявил, что "преувеличил" с эмоциями.

Очередная перепалка произошла сегодня, 1 июля, когда Маск снова раскритиковал законопроект, а Трамп заявил, что миллиардер "получает больше субсидий, чем кто-либо в истории" и без них ему пришлось бы "сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства