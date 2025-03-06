Трамп планує позбавити правового статусу українців, які втекли до США від війни, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 000 українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни. Це потенційно може призвести до їх депортації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, такий крок може бути прийнятий Штатами вже у квітні. Однак згортання захисту для українців почалось до того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп посварився з президентом Володимиром Зеленським.
За словами джерел, це частина зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм започаткованих за часів адміністрації Байдена.
Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних оголошень. Білий дім і посольство України не відповіли на запити Reuters.
Однак мігранти можуть зіткнутися з прискореною процедурою депортації, йдеться у внутрішньому електронному листі ICE, з яким ознайомилося Reuters.
Зазначається, що до 240 000 українців, які рятувались від російського вторгнення, і 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, ці програми охопили понад 70 000 афганців.
Трамп і боротьба з мігрантами
Нагадаємо, Дональд Трамп у перші години свого президентства ввів надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Він також скасував автоматичне надання громадянства США всім тим, хто народився на території країни. Також Міністерство внутрішньої безпеки призупинило програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово перебувати в США.
А наприкінці лютого стало відомо, що адміністрація Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих громадянами з Латинської Америки та України, яким було дозволено в'їзд за програмами часів експрезидента Джо Байдена. Ініціатори посилаються на шахрайство та міркування безпеки.
Також Служба громадянства та імміграції США оголосила про призупинку роботи програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію РФ їдуть до Штатів. Йдеться про програму Uniting for Ukraine.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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