Трамп планирует лишить правового статуса украинцев, бежавших в США от войны, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 000 украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны. Это потенциально может привести к их депортации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, такой шаг может быть принят Штатами уже в апреле. Однако сворачивание защиты для украинцев началось до того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп поссорился с президентом Владимиром Зеленским.
По словам источников, это часть усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых во времена администрации Байдена.
Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока ведомство не имеет никаких объявлений. Белый дом и посольство Украины не ответили на запросы Reuters.
Однако мигранты могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации, говорится во внутреннем электронном письме ICE, с которым ознакомилось Reuters.
Отмечается, что до 240 000 украинцев, которые спасались от российского вторжения, и 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, эти программы охватили более 70 000 афганцев.
Трамп и борьба с мигрантами
Напомним, Дональд Трамп в первые часы своего президентства ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Он также отменил автоматическое предоставление гражданства США всем тем, кто родился на территории страны. Также Министерство внутренней безопасности приостановило программы, которые позволяли иммигрантам временно находиться в США.
А в конце февраля стало известно, что администрация Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных гражданами из Латинской Америки и Украины, которым был разрешен въезд по программам времен экс-президента Джо Байдена. Инициаторы ссылаются на мошенничество и соображения безопасности.
Также Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке работы программы для граждан Украины, которые из-за широкомасштабной агрессии РФ едут в Штаты. Речь идет о программе Uniting for Ukraine.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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