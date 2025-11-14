UA

Трамп планує поїздку до Давоса: Швейцарія сподівається на зниження мит, - Bloomberg

Фото: виступ Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у 2025 році онлайн (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп планує взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі у січні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, рішення про участь Трампа ухвалене, але його офіційна участь ще не підтверджена публічно.

Очікується, що Трамп прибуде до Швейцарії із великою делегацією. У 2025 році він брав участь у форумі дистанційно.

Ця подія, зазначають поінформовані джерела Bloomberg, може надати Швейцарії можливість налагодити відносини зі Сполученими Штатами після напруженої ситуації попереднього року.

У 2025 році Берн не зміг досягти угоди про торгівлю зі США, що призвело до введення 39-відсоткових мит на швейцарський експорт. Вони стали найвищими серед встановлених для розвинених економік.

Ці тарифи діють із серпня, і швейцарська влада наполегливо прагне їх переглянути.

Зараз у Вашингтоні перебувають переговорники зі Швейцарії, які готують фінальну версію угоди про зниження мит. Вони мають зустрітися з торговим представником США Джеймісоном Гріром.

Економічний форум у Давосі 2025 року: головне

Як писало РБК-Україна, трьома ключовими темами Давосу-2025 були штучний інтелект, повернення Трампа і війна в Україні.

Керівники міжнародних компаній на зустрічі, організованій в Цюриху Європейською Бізнес Асоціацією, поділилися своїми враженнями і висновками від цьогорічного головного економічного форуму світу в Давосі. Про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також експерти Всесвітнього економічного форуму перед щорічною зустріччю в Давосі оприлюднили прогнози. Для російсько-української війни визначальною буде позиція адміністрації Дональда Трампа. Європейські уряди можуть збільшити свою власну підтримку України.

У 2025 році президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у форумі в Давосі.

