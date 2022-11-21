Трамп не планирует возвращаться в Twitter: в чем причина

Бывший президент США Дональд Трамп, которого недавно разблокировали в Twitter, не планирует возвращаться в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 45 главы американского государства, сделанное во время съезда Коалиции еврейских республиканцев.

Причиной своего решения политик назвал "падение привлечения пользователей и слишком много фейковых аккаунтов". Трамп пригласил всех сторонников присоединяться к его собственной социальной сети. "У нее невероятный охват пользователей и в ней гораздо удобнее, чем у Twitter", - заявил бывший президент США.