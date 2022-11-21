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Трамп не планирует возвращаться в Twitter: в чем причина

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Понедельник 21 ноября 2022 01:45
Трамп не планирует возвращаться в Twitter: в чем причина Фото: Бывший президент США Дональд Трамп (wikimedia)
Автор: Олег Васкив

Бывший президент США Дональд Трамп, которого недавно разблокировали в Twitter, не планирует возвращаться в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 45 главы американского государства, сделанное во время съезда Коалиции еврейских республиканцев.

Причиной своего решения политик назвал "падение привлечения пользователей и слишком много фейковых аккаунтов".

Трамп пригласил всех сторонников присоединяться к его собственной социальной сети.

"У нее невероятный охват пользователей и в ней гораздо удобнее, чем у Twitter", - заявил бывший президент США.

Напомним, ранее владелец Twitter Илон Маск опубликовал опрос, стоит ли восстанавливать аккаунт Дональда Трампа.

Результаты голосования были в пользу эксглавы Соединенных Штатов и миллиардер разблокировал учетную запись политика.

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