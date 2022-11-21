Трамп не планирует возвращаться в Twitter: в чем причина
Бывший президент США Дональд Трамп, которого недавно разблокировали в Twitter, не планирует возвращаться в соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 45 главы американского государства, сделанное во время съезда Коалиции еврейских республиканцев.
Причиной своего решения политик назвал "падение привлечения пользователей и слишком много фейковых аккаунтов".
Трамп пригласил всех сторонников присоединяться к его собственной социальной сети.
"У нее невероятный охват пользователей и в ней гораздо удобнее, чем у Twitter", - заявил бывший президент США.
Напомним, ранее владелец Twitter Илон Маск опубликовал опрос, стоит ли восстанавливать аккаунт Дональда Трампа.
Результаты голосования были в пользу эксглавы Соединенных Штатов и миллиардер разблокировал учетную запись политика.