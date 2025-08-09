Трамп планує поставити на керівну посаду в енергетиці представника демократів

Як повідомив високопосадовець Білого дому на умовах анонімності, цей крок поставить демократа на чолі агентства, яке відіграє важливу роль у планах Трампа з просування американської нафти, газу та вугілля.

Очікується, що Рознер змінить на посаді голови комісії республіканця Марка Крісті, який нещодавно залишив цю роль.

Девід Рознер раніше працював помічником сенатора за часів Байдена Джо Манчіна - політика, який активно відстоював інтереси вугільної та газової галузі у Конгресі. За словами джерела, новий голова в цілому підтримує енергетичні пріоритети чинного президента.

FERC давно стала політичним полем бою: під час першої каденції Трампа його призначенці намагалися, але не змогли протягнути політику, що віддавала б перевагу газовій і вугільній генерації.

Сьогодні ж ситуація ускладнюється зростанням попиту на дешеву енергію — зокрема через бум дата-центрів та розвиток штучного інтелекту. Минулого місяця річний аукціон з продажу електроенергії найбільшої енергомережі США побив рекорд, сягнувши $16,1 млрд.