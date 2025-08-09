Трамп планирует поставить на руководящую должность в энергетике представителя демократов

Как сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности, этот шаг поставит демократа во главе агентства, которое играет важную роль в планах Трампа по продвижению американской нефти, газа и угля.

Ожидается, что Рознер сменит на посту главы комиссии республиканца Марка Кристи, который недавно покинул эту роль.

Дэвид Рознер ранее работал помощником сенатора во времена Байдена Джо Манчина - политика, который активно отстаивал интересы угольной и газовой отрасли в Конгрессе. По словам источника, новый глава в целом поддерживает энергетические приоритеты действующего президента.

FERC давно стала политическим полем боя: во время первой каденции Трампа его назначенцы пытались, но не смогли протащить политику, которая отдавала бы предпочтение газовой и угольной генерации.

Сегодня же ситуация осложняется ростом спроса на дешевую энергию - в частности из-за бума дата-центров и развития искусственного интеллекта. В прошлом месяце годовой аукцион по продаже электроэнергии крупнейшей энергосети США побил рекорд, достигнув $16,1 млрд.