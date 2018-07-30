Трамп также призвал ускорить строительство стены на границе с Мексикой

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует отменить лотерею по выдаче Green Card. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул необходимость избавиться от "цепной миграции".

"У нас должна быть пограничная безопасность, нужно избавляться от "цепной миграции", лотерей - перейти к эмиграции на основании иммиграционной службы", - написал глава США.

Он также призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой

"Защищайте Иммиграционную и таможенную полиции США, и, конечно же, продолжайте строить стену (на границе с Мексикой, - ред.), но гораздо быстрее", - заявил американский лидер.

Напомним, президент США пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его программу обеспечения безопасности США. Программа, в частности, предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Как писало РБК-Украина, Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев. Он заявил, что жители Германии "обернутся против" руководства канцлера.