Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США

Подобное заявление Трамп сделал в связи со строительством стены между США и Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его программу обеспечения безопасности США, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил сегодня, 29 июля, на своей странице в Twitter.

"Мы должны... наконец, перейти к иммиграционной системе, основанной на заслугах (иммигрантов, - ред.). Нам надо, чтобы в нашу страну приезжали великие люди", - написал Трамп.

Скриншот (twitter.com/realDonaldTrump)

Напомним, 2 июля новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что предложил Трампу план по сокращению миграции.

"Мне позвонил Дональд Трамп, мы разговаривали в течение получаса. Я предложил выработать всеобъемлющее соглашение; проекты развития, которые способствовали бы созданию рабочих мест в Мексике, а вместе с этим сократили бы миграцию и улучшили безопасность", - написал он.

Кроме того, собеседники во время встречи обсудили Североамериканское соглашение о свободной торговле и возможную отдельную торговую сделку между Мексикой и США. Лопес Обрадор отметил, что Трамп отнесся к нему уважительно.