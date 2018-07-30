Трамп планує скасувати лотерею з видачі Green Card

Новини Політика 30.07.2018 - 18:00
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018 )
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018 )

Трамп також закликав прискорити будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп планує скасувати лотерею з видачі Green Card. Про це американський президент написав у своєму Twitter.

Трамп наголосив на необхідності позбутися від "ланцюгової міграції".

"У нас повинна бути прикордонна безпека, потрібно позбавлятися від" ланцюгової міграції ", лотерей - перейти до еміграції на підставі імміграційної служби", - написав глава США.

Трамп планує скасувати лотерею з видачі Green Card

Він також закликав швидше завершити будівництво стіни на кордоні з Мексикою

"Захищайте імміграційну і митну поліції США, і, звичайно ж, продовжуйте будувати стіну (на кордоні з Мексикою, - ред.), Але набагато швидше", - заявив американський лідер.

Нагадаємо, президент США пригрозив заблокувати роботу уряду, якщо демократи в Конгресі не підтримають його програму забезпечення безпеки США. Програма, зокрема, передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Як писало РБК-Україна, Трамп розкритикував політику канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців. Він заявив, що жителі Німеччини "обернуться проти" керівництва канцлера.

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