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Трамп раскритиковал политику Меркель в отношении беженцев

НовостиПолитика    18.06.2018 - 17:40
Фото: Дональд Трамп (Jonathan Ernst / Reuters)
Фото: Дональд Трамп (Jonathan Ernst / Reuters)

Он предупреждает, что жители Германии "обернутся против" руководства Ангелы Меркель

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Народ Германии поворачивается против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высокая. Большая ошибка была сделана по всей Европе - пустить к себе миллион людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!", - подчеркнул Трамп.



"Мы не хотим, чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, происходило с нами!" - заявил президент США.

 

Напомним, что ранее сегодня немецкий канцлер Ангела Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции.

Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику в отношении мигрантов.

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Теги публикации: Дональд Трамп, Ангела Меркель, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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