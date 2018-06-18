Трамп раскритиковал политику Меркель в отношении беженцев

Он предупреждает, что жители Германии "обернутся против" руководства Ангелы Меркель

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители Германии "обернутся против" ее руководства. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Народ Германии поворачивается против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высокая. Большая ошибка была сделана по всей Европе - пустить к себе миллион людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!", - подчеркнул Трамп.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018





"Мы не хотим, чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, происходило с нами!" - заявил президент США.

We don’t want what is happening with immigration in Europe to happen with us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018

Напомним, что ранее сегодня немецкий канцлер Ангела Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правящую коалицию, по вопросу предотвращения нелегальной миграции.

Меркель пообещала за две недели прояснить будущую политику в отношении мигрантов.