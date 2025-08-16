Трамп після зустрічі з Путіним порадив Зеленському "укласти угоду"

"Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія - дуже велика держава. А вони - ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців - ред.)", - сказав Трамп журналісту Fox News.

Він також у звичній для себе манері нагадав, що під час свого першого президентства передав Україні американські протитанкові ракети "Джавелін".

"Але, знаєте, у них також було найкраще обладнання. Знаєте, у них було наше обладнання. І я дав їм "Джавеліни", якщо ви пам'ятаєте, під час мого першого терміну", - додав президент США.

Водночас Трамп вважає, що зустріч між Зеленським, Путіним та ним самим може відбутись доволі скоро. Але він не уточнив, чи це може статися, наприклад, протягом місяця.

"І Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був на їхній зустрічі. Я там буду", - сказав Трамп.