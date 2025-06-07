Трамп после ссоры назвал Маска "заядлым наркоманом", - WP

Президент США Дональд Трамп после публичной ссоры с Илоном Маском обозвал миллиардера "заядлым наркоманом". Такие заявления он делал в частных разговорах на фоне разрыва в отношениях с основателем Tesla.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в The Washington Post .

По словам источников в Белом доме, говоривших на условиях анонимности, американский лидер был "подавлен" и "переживал" из-за публичного разрыва с Маском, а также был "потрясен" нападками со стороны миллиардера.

Основатель Tesla ранее признался, что употреблял кетамин, однако утверждал, что препарат был прописан ему врачем для лечения депрессии.

Уточняется, что взволнованный публичными нападками Маска и явным призывом с его стороны к импичменту, Трамп начал обзванивать своих доверенных лиц, сказав, что его бывший союзник был "заядлым наркоманом".

Чиновники в Белом доме сообщили, что обеспокоенность Трампа из-за увлечения Маска наркотиками отчасти послужила одним из факторов конфликта между ними.

Тем не менее, президент США, который не стеснялся в выражениях относительно людей, которые его оскорбляли, был более сдержанным в отношении основателя Tesla, чем ожидали его друзья и советники.

Источники сообщили, что после перепалки в четверг он призвал близкое окружение "не подливать масла в огонь". В частности, он сказал вице-президенту Джей Ди Вэнсу быть осторожнее с тем, что тот публично говорит о ситуации с Маском.

"Есть надежда, что их примирение произойдет. Но по-прежнему уже не будет", - сказал источник в Белом доме.