"Робить помилку": Венс про сварку Маска з Трампом і можливе повернення
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Ілон Маск робить "величезну помилку", ворогуючи з президентом Дональдом Трампом. Він також сподівається, що мільярдер повернеться в стрій після сварки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я завжди буду лояльний до президента і сподіваюся, що врешті-решт Ілон повернеться в лоно суспільства. Може, зараз це неможливо, тому що він став таким ядерним, але я сподіваюся, що це можливо", - сказав Венс у подкасті, опублікованому в суботу.
Він також додав, що Трамп не вважає, що йому потрібно вступати в "кровну ворожнечу з Маском".
"І я насправді думаю, що якби Ілон трохи заспокоївся, все було б добре", - резюмував він.
Що передувало
Bloomberg зазначає, що Ілон Маск допоміг обрати Трампа і Венса 2024 року, після чого обійняв посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Однак минулого тижня пішов із цієї посади.
Говорячи про самий політичний альянс Трампа і Маска, він звалився в четвер після того, як мільярдер розкритикував законопроєкт про податки і витрати, підписаний президентом. Незабаром обидва обмінялися звинуваченнями і критикою в соцмережах, "приголомшивши спостерігачів у Вашингтоні і на Волл-стріт".
Водночас Венс опублікував у Х пост на підтримку Трампа, заявивши, що він "гордий стояти поруч із президентом" і похвалив його за те, що він "зробив більше, ніж будь-хто у своєму житті, щоб заслужити довіру, яку він очолює". Але сьогоднішнє інтерв'ю стало першим прямим коментарем Венса на адресу Маска з моменту початку сварки.
За словами людини, знайомої із ситуацією, Трамп закликав Венса дипломатично висловитися про Маска до появи в подкасті.
Інші цікаві факти сварки Трампа і Маска
Нагадаємо, крім взаємних звинувачень, президент США Дональд Трамп вирішив розпрощатися з червоним автомобілем Tesla, який купив лише кілька місяців тому. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, як писало CNN, авто можуть продати або, можливо, подарувати.
Також ми повідомляли, що Маск днями написав, що Трамп нібито фігурує у "файлах Епштейна", якого звинувачували в педофілії та організації проституції. Однак сьогодні стало відомо, що мільярдер видалив цей пост.
Ще більше деталей про публічну ворожнечу Маска і Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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