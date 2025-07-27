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Трамп после провала переговоров с ХАМАС: Израилю придется принять решение по Газе

Воскресенье 27 июля 2025 22:51
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Трамп после провала переговоров с ХАМАС: Израилю придется принять решение по Газе Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю придется принять решение о дальнейших шагах в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что не знает, что произойдет после провала соглашения о прекращении огня и переговоров об освобождении заложников с группировкой ХАМАС. Его заявления прозвучали во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Они не хотят их возвращать, и поэтому Израилю придется принять решение. Я знаю, что бы я сделал, но не думаю, что сейчас уместно это говорить. Но Израилю придется принять решение", - сказал он журналистам.

В то же время Трамп бездоказательно заявил, что члены ХАМАС воруют продукты питания, которые поступают в Газу, и воруют их.

По данным Минздрава Газы, за последние недели десятки жителей анклава умерли от недоедания. В министерстве заявили, что лишь за последние 24 часа известно о 6 случаях смерти. Таким образом, общее число смертей от недоедания и голода достигло 133, включая 87 детей.

США предоставят больше помощи

Кроме вышеперечисленных реплик, Трамп заявил, что США предоставят сектору Газа больше гуманитарной помощи. В то же время он хотел бы, чтобы в этом приняли участие и другие страны. Президент сообщил, что обсудит этот вопрос с фон дер Ляйен.

"Мы раздаем много денег, много еды, много всего. Если бы нас не было, честно, говоря, думаю, люди бы голодали. Они бы голодали, и не похоже, что они хорошо питаются", - сказал Трамп.

Он также отметил, что Соединенные Штаты так и не получили признания за продовольственную помощь Газе, которая была предоставлена ранее.

"Ни одна (европейская - ред.) страна ничего не дала. Когда так поступаешь, становится немного неловко и, знаете, есть и другие страны, которые ничего не дали... Никто кроме нас, ничего не дали и никто не сказал: "Ого, спасибо большое". И было бы неплохо хотя бы услышать благодарность", - говорит Трамп.

Президент США добавил, что обсудил с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху ряд вопросов, включая Иран. Также он сообщил, что премьер-министр Британии Кир стармер обсудить Израиль в понедельник в ходе встречи в понедельник в гольф-клубе Трампа в Тернберри (Шотландия).

Провал переговоров

Reuters напомнило, что в пятницу Трамп и Нетаньяху, судя по всему, отказались от переговоров с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, заявив, что палестинская групп точка не хочет сделки.

По словам Нетаньяху, Израиль сейчас обдумывает "альтернативные" варианты достижения своих целей по возвращению заложников из Газы и прекращению правления ХАМАС в анклаве.

Трамп в свою очередь заявил, что по его мнению, лидеры ХАМАС теперь будут "преследоваться".

"ХАМАС на самом деле не хотел заключать сделку. Я думаю, они хотят умереть. И это очень плохо. И дошло до того, что придется довести дело до конца", - сказал он журналистам.

Израиль приостановит бои в секторе Газа

Напомним, сегодня ЦАХАЛ официально объявил о ежедневных паузах в боевых действиях в секторе Газа с целью доставить коридоры для доставки гуманитарной помощи.

Бои будут прекращаться с 10:00 по 20:00 по местному времени, но лишь в нескольких районах.

Также министр энергетики Израиля Эли Коэн сообщил, что его страна приняла решение увеличить объем гуманитарной помощи в Газе, чтобы избежать санкций ЕС.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
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