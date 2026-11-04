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Трамп после поражения на выборах пригрозил блокировать законопроекты демократов

08:41 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Трамп после поражения на выборах пригрозил блокировать законопроекты демократов Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс пригрозил наложить вето на законопроекты демократов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Как вы знаете, такое уже случалось раньше, и не раз. Это право вето - одно из самых мощных полномочий, которыми обладает президент. Они будут посылать мне абсурдные законопроекты, а я буду налагать на них вето", - сказал Трамп.

К тому же, президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social фото красной бейсболки с надписью "Вето".

Результаты выборов в США

Напомним, по итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в том числе в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не выигрывали десятилетиями.

Президент США Дональд Трамп уже признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами.

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