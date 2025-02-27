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Трамп підтвердив введення мит на імпорт з Канади та Мексики та анонсував нові для Китаю

Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Дональд Трамп підтвердив мита на імпорт з Канади та Мексики. Водночас він анонсував нові податки на імпорт з Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп заявив, що мита в розмірі 25% на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня, а також заявив, що може запровадити додаткові 10% на китайський імпорт.

CNN зауважило, що Мексика, Китай і Канада є трьома найбільшими торговими партнерами Америки. Одночасне встановлення мит для всіх трьох країн може призвести до стрімкого зростання цін для американських споживачів, особливо в той час, коли інфляція вже розпалюється.

У своїй мережі Truth Social американський лідер написав, що наркотики все ще надходять у його країну з Мексики та Канади в дуже високих і неприйнятних кількостях.

"Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані тарифи, які мають набути чинності четвертого березня, справді набудуть чинності, як і було заплановано", - зауважив він.

Трамп вводить мита на імпорт

Нагадаємо, що Трамп також заявив, що думає над введенням 25% мита проти Європейського Союзу. Американський лідер вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати".

Під час зустрічі у Вашингтоні французький лідер Еммануель Макрон намагався переконати Трампа не запроваджувати ці мита. Він підкреслив, що Європа не робила нічого, що могло б виправдати відповідь США.

Водночас Макрон закликав Трампа вести торгову війну з Китаєм, а не з Європою.

Своєю чергою Пекін попередив, що дії США "підірвуть довіру" китайських компаній.

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Сполучені Штати АмерикиКитайКанадаМексикаДональд Трамп