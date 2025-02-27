Трамп підтвердив введення мит на імпорт з Канади та Мексики та анонсував нові для Китаю

Трамп заявив, що мита в розмірі 25% на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня, а також заявив, що може запровадити додаткові 10% на китайський імпорт.

CNN зауважило, що Мексика, Китай і Канада є трьома найбільшими торговими партнерами Америки. Одночасне встановлення мит для всіх трьох країн може призвести до стрімкого зростання цін для американських споживачів, особливо в той час, коли інфляція вже розпалюється.

У своїй мережі Truth Social американський лідер написав, що наркотики все ще надходять у його країну з Мексики та Канади в дуже високих і неприйнятних кількостях.

"Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані тарифи, які мають набути чинності четвертого березня, справді набудуть чинності, як і було заплановано", - зауважив він.