Трамп підтвердив введення мит на імпорт з Канади та Мексики та анонсував нові для Китаю

Американський президент Дональд Трамп підтвердив мита на імпорт з Канади та Мексики. Водночас він анонсував нові податки на імпорт з Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп заявив, що мита в розмірі 25% на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня, а також заявив, що може запровадити додаткові 10% на китайський імпорт.
CNN зауважило, що Мексика, Китай і Канада є трьома найбільшими торговими партнерами Америки. Одночасне встановлення мит для всіх трьох країн може призвести до стрімкого зростання цін для американських споживачів, особливо в той час, коли інфляція вже розпалюється.
У своїй мережі Truth Social американський лідер написав, що наркотики все ще надходять у його країну з Мексики та Канади в дуже високих і неприйнятних кількостях.
"Ми не можемо дозволити цьому лиху продовжувати завдавати шкоди США, і тому, доки воно не припиниться або не буде серйозно обмежено, запропоновані тарифи, які мають набути чинності четвертого березня, справді набудуть чинності, як і було заплановано", - зауважив він.
Нагадаємо, що Трамп також заявив, що думає над введенням 25% мита проти Європейського Союзу. Американський лідер вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати".
Під час зустрічі у Вашингтоні французький лідер Еммануель Макрон намагався переконати Трампа не запроваджувати ці мита. Він підкреслив, що Європа не робила нічого, що могло б виправдати відповідь США.
Водночас Макрон закликав Трампа вести торгову війну з Китаєм, а не з Європою.
Своєю чергою Пекін попередив, що дії США "підірвуть довіру" китайських компаній.
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