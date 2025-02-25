Макрон переконував Трампа вести торгову війну з Китаєм, а не з Європою

Президент Франції Емануель Макрон під час візиту до США порадив своєму американському колезі Дональду Трампу не розпочинати торгову війну з Європою. Замість цього він закликав зосередитися на Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Та годі, ви не можете одночасно вести торгову війну з Китаєм і Європою. Сподіваюся, переконав його", - розповів Макрон в інтерв'ю телеканалу Fox News після зустрічі з Трампом.

За словами президента Франції, пріоритетом Вашингтона зараз є "введення тарифів проти Китаю". На його думку, одночасна торгова війна з Європою суперечить інтересам США.

"Я сподіваюся, що переконав його (Дональда Трампа - ред.) щодо тарифів і торгівлі. Я сказав йому: дуже важливо, щоб він не вводив нові мита", - додав Макрон.

Мита в розмірі 25%

Видання додає, що на початку лютого Трамп запропонував ввести мита в розмірі 25% на широкий спектр імпортних товарів, зокрема з Європи. Американський президент також пригрозив "дзеркальними" тарифами у відповідь на низку регуляторних обмежень і податків, які Вашингтон вважає дискримінаційними. Зокрема, йдеться про податок на додану вартість (ПДВ), який стягується в більшості країн світу.

Під час зустрічі у Вашингтоні Макрон намагався переконати Трампа не запроваджувати ці мита. Він підкреслив, що Європа не робила нічого, що могло б виправдати відповідь США.

"ПДВ - це не тариф, і я йому це пояснив. Ми не вводили мита проти США", - сказав Трампу Макрон.

Французький президент також дав зрозуміти Трампу, що Європа не зможе збільшити видатки на оборону, як того вимагають США, у разі торгової війни.

Візит до США

Нагадаємо, візит Макрона до Білого дому відбувся в понеділок, 24 лютого. Макрон полетів до Вашингтона, щоб обговорити перспективи завершення війни Росії проти України на тлі різких розбіжностей між США і Європою про те, як діяти далі.