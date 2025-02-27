Трамп подтвердил введение пошлин на импорт из Канады и Мексики и анонсировал новые для Китая

Американский президент Дональд Трамп подтвердил пошлины на импорт из Канады и Мексики. В то же время он анонсировал новые налоги на импорт из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трамп заявил, что пошлины в размере 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, а также заявил, что может ввести дополнительные 10% на китайский импорт.
CNN отметило, что Мексика, Китай и Канада являются тремя крупнейшими торговыми партнерами Америки. Одновременное установление пошлин для всех трех стран может привести к стремительному росту цен для американских потребителей, особенно в то время, когда инфляция уже разгорается.
В своей сети Truth Social американский лидер написал, чтонаркотики все еще поступают в его страну из Мексики и Канады в очень высоких и неприемлемых количествах.
"Мы не можем позволить этому бедствию продолжать наносить вред США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные тарифы, которые должны вступить в силу четвертого марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано", - отметил он.
Напомним, что Трамп также заявил, что думает над введением 25% пошлины против Европейского Союза. Американский лидер считает, что объединение 27 стран было "создано, чтобы грабить Соединенные Штаты".
Во время встречи в Вашингтоне французский лидер Эммануэль Макрон пытался убедить Трампа не вводить эти пошлины. Он подчеркнул, что Европа не делала ничего, что могло бы оправдать ответ США.
В то же время Макрон призвал Трампа вести торговую войну с Китаем, а не с Европой.
В свою очередь Пекин предупредил, что действия США "подорвут доверие" китайских компаний.
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