Трамп подтвердил введение пошлин на импорт из Канады и Мексики и анонсировал новые для Китая

Трамп заявил, что пошлины в размере 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, а также заявил, что может ввести дополнительные 10% на китайский импорт.

CNN отметило, что Мексика, Китай и Канада являются тремя крупнейшими торговыми партнерами Америки. Одновременное установление пошлин для всех трех стран может привести к стремительному росту цен для американских потребителей, особенно в то время, когда инфляция уже разгорается.

В своей сети Truth Social американский лидер написал, чтонаркотики все еще поступают в его страну из Мексики и Канады в очень высоких и неприемлемых количествах.

"Мы не можем позволить этому бедствию продолжать наносить вред США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные тарифы, которые должны вступить в силу четвертого марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано", - отметил он.