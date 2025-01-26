Трамп підтвердив, що заморозив виділення допомоги США іншим країнам

Заморожування іноземної допомоги

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги терміном на 90 днів. У цей період буде проведено перевірку відповідності цих програм політичним цілям Сполучених Штатів. Як уточнили в Пентагоні, призупинення не зачіпає військової допомоги Україні.

Через кілька днів, 24 січня, у західних медіа повідомили, що Держсекретар США Марк Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості наявних грантів іноземній допомозі. Йшлося, зокрема, про деяку гуманітарну допомогу для України.

Крім цього, видання The New York Times писало, що в Сполучених Штатах призупинили низку програм для прийому іммігрантів. Йшлося, зокрема, про біженців з України.

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