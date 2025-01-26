Трамп підтвердив, що заморозив виділення допомоги США іншим країнам

Днями стало відомо, що США припиняють низку зовнішньої підтримки іншим державам. У суботу президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що заморозив іноземну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Голосу Америки".

"Ми хочемо знизити ціни. Я заморозив прийом на роботу співробітників у федеральні органи влади. Я заморозив іноземну допомогу", - сказав президент США.

Підтвердження Трампа прозвучало під час його мітингу в Неваді.

Заморожування іноземної допомоги

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги терміном на 90 днів. У цей період буде проведено перевірку відповідності цих програм політичним цілям Сполучених Штатів. Як уточнили в Пентагоні, призупинення не зачіпає військової допомоги Україні.

Через кілька днів, 24 січня, у західних медіа повідомили, що Держсекретар США Марк Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості наявних грантів іноземній допомозі. Йшлося, зокрема, про деяку гуманітарну допомогу для України.

Крім цього, видання The New York Times писало, що в Сполучених Штатах призупинили низку програм для прийому іммігрантів. Йшлося, зокрема, про біженців з України.

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