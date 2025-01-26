Трамп подтвердил, что заморозил выделение помощи США другим странам

На днях стало известно, что США прекращают ряд внешней поддержки другим государствам. В суботу президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что заморозил иностранную помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Голоса Америки".

"Мы хотим снизить цены. Я заморозил прием на работу сотрудников в федеральные органы власти. Я заморозил иностранную помощь", - сказал президент США.

Подтверждение Трампа прозвучало во время время его митинга в Неваде.

Заморозка иностранной помощи

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи сроком на 90 дней. В этот период будет проведена проверка соответствия этих программ политическим целям Соединенных Штатов. Как уточнили в Пентагоне, приостановка не затрагивает военную помощь Украине.

Спустя несколько дней, 24 января, в западных медиа сообщили, что Госсекретарь США Марк Рубио остановил на 90 дней выдачу большинства существующих грантов иностранной помощь. Речь шла в том числе о некоторой гуманитарной помощи для Украины.

Помимо этого, издание The New York Times писало, что в Соединенных Штатах приостановили ряд программ для приема иммигрантов. Речь шла в том числе о беженцах из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.