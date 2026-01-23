Трамп підтвердив, що Україна отримає зону вільної торгівлі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів у Давосі президент США Дональд Трамп підтримав ідею створення зони вільної торгівлі (ЗВТ). Це рішення може стати одним із найважливіших для українського бізнесу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив 23 січня під час спілкування з журналістами.

"Обговорювали це питання, Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", - зазначив український президент.

Зона вільної торгівлі: що означає для України

Зона вільної торгівлі - це формат глибокої економічної інтеграції, що передбачає повне або часткове скасування митних зборів, податків та кількісних обмежень між державами-учасницями.

У межах такої угоди країни домовляються про вільний рух товарів і послуг, що дозволяє бізнесу працювати без зайвих фінансових бар’єрів.

На практиці запровадження ЗВТ означає зниження собівартості експорту та імпорту для підприємців, усунення бюрократичних перешкод на кордоні (квоти, ліцензії) та створення рівних умов для конкуренції на ринках усіх країн-підписантів.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив у Давосі, що після війни Україна може отримати унікальний безмитний режим зі Сполученими Штатами.

Це має стати ключовим стимулом для масового залучення інвестицій.