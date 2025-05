Трамп підтвердив неминуче звільнення з полону ХАМАС солдата Александра

Трамп висловився про скоре звільнення Александра

Як зазначив американський лідер в соцмережі, він "радий повідомити, що Едан Александр, американський громадянин, який перебуває в заручниках з жовтня 2023 року, повертається додому до своєї сім'ї.

Також Трамп висловив вдячність усім причетним до цього, та додав, що звільнення Александра є частиною ширших зусиль з повернення всіх полонених і припинення 19-місячної війни.

"Я вдячний усім, хто брав участь у створенні цієї монументальної новини. Це був добросовісний крок по відношенню до Сполучених Штатів і зусиль посередників - Катару та Єгипту - покласти край цій дуже жорстокій війні та повернути усіх живих заручників і останки їхнім близьким", - написав президент США в мережі.

Він також сподівається, що це "перший з останніх кроків, необхідних для припинення цього жорстокого конфлікту".

Солдата можуть звільнити з полону 12 травня

Між тим високопоставлений чиновник США розповів представникам ізраїльського видання The Times of Israel, що Едан Александр буде звільнений у понеділок, повідомив високопоставлений чиновник США The Times of Israel.

Зазначається, що батьки солдата їдуть до Ізраїлю зі Штатів разом із представником адміністрації Трампа щодо питань звільнення заручників Адамом Белером, щоб вчасно прибути на звільнення свого сина.

В Ізраїлі пояснили очікуване звільнення солдата з полону ХАМАС

Ізраїльський чиновник розповів журналістам, що неминуче звільнення з полону Александра було забезпечено завдяки військовому тиску з боку ЦАХАЛ на бойовиків ХАМАС.

"ХАМАС розумів, що він повинен зробити жест американцям, тому що це єдиний спосіб для нього спробувати запобігти розширенню війни", - цитують ЗМІ заяву ізраїльського посадовця.

Він також відповів на критику з боку сімей заручників і опозиції, що Александра начебто звільняють виключно через його американське громадянство, та наголосив, що "завдяки військовому тиску ХАМАС поки що погодився звільнити більшість наших заручників, незалежно від іноземних паспортів".

Ізраїльський чиновник також розповів, що офіційний Єрусалим сприятиме створенню безпечного коридору, щоб вивести Александра з території Сектору Газа.

Як припускає The Times of Israel, це може означати припинення бойових дій і розвідувальних польотів у певних районах анклаву. Також ізраїльський чиновник додав, що якщо бойовики ХАМАС погодиться на прийняту Ізраїлем пропозицію щодо ширшої угоди по заручниках, розширення бойових дій буде відкладено.