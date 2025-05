Трамп подтвердил неизбежное освобождение из плена ХАМАС солдата Александра

Трамп высказался о скором освобождении Александра

Как отметил американский лидер в соцсети, он "рад сообщить, что Эдан Александр, американский гражданин, который находится в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье.

Также Трамп выразил благодарность всем причастным к этому, и добавил, что освобождение Александра является частью более широких усилий по возвращению всех пленных и прекращению 19-месячной войны.

"Я благодарен всем, кто участвовал в создании этой монументальной новости. Это был добросовестный шаг по отношению к Соединенным Штатам и усилиям посредников - Катара и Египта - положить конец этой очень жестокой войне и вернуть всех живых заложников и останки их близким", - написал президент США в сети.

Он также надеется, что это "первый из последних шагов, необходимых для прекращения этого жестокого конфликта".

Солдата могут освободить из плена 12 мая

Между тем высокопоставленный чиновник США рассказал представителям израильского издания The Times of Israel, что Эдан Александр будет освобожден в понедельник, сообщил высокопоставленный чиновник США The Times of Israel.

Отмечается, что родители солдата едут в Израиль из Штатов вместе с представителем администрации Трампа по вопросам освобождения заложников Адамом Белером, чтобы вовремя прибыть на освобождение своего сына.

В Израиле объяснили ожидаемое освобождение солдата из плена ХАМАС

Израильский чиновник рассказал журналистам, что неизбежное освобождение из плена Александра было обеспечено благодаря военному давлению со стороны ЦАХАЛ на боевиков ХАМАС.

"ХАМАС понимал, что он должен сделать жест американцам, потому что это единственный способ для него попытаться предотвратить расширение войны", - цитируют СМИ заявление израильского чиновника.

Он также ответил на критику со стороны семей заложников и оппозиции, что Александра якобы освобождают исключительно из-за его американского гражданства, и подчеркнул, что "благодаря военному давлению ХАМАС пока согласился освободить большинство наших заложников, независимо от иностранных паспортов".

Израильский чиновник также рассказал, что официальный Иерусалим будет способствовать созданию безопасного коридора, чтобы вывести Александра с территории Сектора Газа.

Как предполагает The Times of Israel, это может означать прекращение боевых действий и разведывательных полетов в определенных районах анклава. Также израильский чиновник добавил, что если боевики ХАМАС согласится на принятое Израилем предложение по более широкому соглашению по заложникам, расширение боевых действий будет отложено.