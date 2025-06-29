Трамп підтримав 500% мита, які можуть обвалити продажі російської нафти, - сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп підтримує новий законопроєкт про санкції проти Росії та покупців її енергоресурсів. Документ планується ухвалити в Конгресі після перерви у липні.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем в інтерв'ю ABC News, повідомляє РБК-Україна .

Під час інтерв'ю ведучий запитав Грема, чи вдалося переконати Трампа підтримати законопроєкт про 500%-ві мита проти покупців російських енергоресурсів, який просуває сенатор. У відповідь політик назвав поточну ситуацію "великим проривом" та нагадав, що саме повинен робити законопроєкт.

"Якщо ви купуєте товари з Росії та не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, накладається 500% тариф", - пояснив сенатор.

Грем також нагадав, що понад 70% нафти з Росії купують Китай та Індія. Таким чином, вони фінансують російську військову машину, цьому потрібно покласти край.

"Мій законопроєкт ... дозволить президенту запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб утримати їх від підтримки військової машини Путіна та заманити його за стіл перемовин", - пояснив він.

Грем також зазначив, що планується ухвалити законопроєкт у Конгреси вже у наступному місяці - після традиційної перерви, яка завершиться 7 липня. Сенатор впевнений, що Трамп підпише документ після його ухвалення конгресменами.

"Я думаю, що ми на вірному шляху... Ми намагаємося посадити Путіна за стіл переговорів", – додав він.