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Трамп поддержал 500% пошлины, которые могут обвалить продажи российской нефти, - сенатор Грэм

США, Воскресенье 29 июня 2025 17:35
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Трамп поддержал 500% пошлины, которые могут обвалить продажи российской нефти, - сенатор Грэм Фото: сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп поддерживает новый законопроект о санкциях против России и покупателей ее энергоресурсов. Документ планируется принять в Конгрессе после перерыва в июле.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм в интервью ABC News, сообщает РБК-Украина.

Во время интервью ведущий спросил Грэма, удалось ли убедить Трампа поддержать законопроект о 500%-ных пошлинах против покупателей российских энергоресурсов, который продвигает сенатор. В ответ политик назвал текущую ситуацию "большим прорывом" и напомнил, что именно должен делать законопроект.

"Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, тогда на вашу продукцию, поступающую в Соединенные Штаты, накладывается 500% тариф", - пояснил сенатор.

Грэм также напомнил, что более 70% нефти из России покупают Китай и Индия. Таким образом, они финансируют российскую военную машину, этому нужно положить конец.

"Мой законопроект ... позволит президенту ввести тарифы на Китай, Индию и другие страны, чтобы удержать их от поддержки военной машины Путина и заманить его за стол переговоров", - пояснил он.

Сенатор добавил, что впервые Трамп сказал ему о поддержке законопроекта во время игры в гольф.

"Вчера впервые президент сказал мне... Я играл с ним в гольф. Он говорит, что время внести ваш законопроект. В законопроекте есть отказ от санкции, господин президент. Вы отвечаете за то, будет ли он внедряться или нет. Но мы собираемся дать президенту Трампу инструмент в том арсенале, которого у него нет сегодня", - рассказал Грэм.

Сенатор также отметил, что планируется принять законопроект в Конгрессе уже в следующем месяце - после традиционного перерыва, который завершится 7 июля. Грэм уверен, что Трамп подпишет документ после его принятия конгрессменами.

"Я думаю, что мы на верном пути... Мы пытаемся посадить Путина за стол переговоров", - добавил он.

Или российские энергоресурсы, или драконьи пошлины

Еще в начале апреля сенатор Грэм представил законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной. Законопроект впервые предусматривал жесткие ограничения не столько против России, сколько против покупателей ее главного товара - энергоресурсов.

Однако в последнее время Белый дом постоянно тянул с продвижением и принятием этого документа. А в начале июня, как писали СМИ, вообще оказалось, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма. Сенатора попросили значительно "смягчить документ".

После этого Сенат вообще отложил рассмотрение документа до июля - из-за эскалации между Ираном и Израилем. В США опасались того, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке существенно вырастет в цене нефть.

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