Трамп підпише указ про виведення США з Ради ООН з прав людини, - Politico

Президент США Дональд Трамп невдовзі підпише указ про вихід Штатів з Ради ООН з прав людини і заборону на подальше фінансування агентства ООН з надання допомоги Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, такі дії відновлять політику Трампа, яка діяла за його попередньої каденції. Politico зазначає, що США вже давно звинувачують Раду ООН в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.

Окрім цього адміністрація Трампа поставила під сумнів майбутнє Агентства США з міжнародного розвитку, яке також просуває права людини за кордоном, через занепокоєння, чи відповідає воно політиці президента "Америка понад усе" і як витрачаються кошти.

Водночас, Білий дім заявив Politico, що Рада "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засудив її позицію щодо Ізраїлю.

"РПЛ ООН демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради. У 2018 році, коли президент Трамп вийшов зі складу РПЛ ООН під час своєї першої адміністрації, організація прийняла більше резолюцій, що засуджують Ізраїль, ніж Сирія, Іран і Північна Корея разом узяті", - сказано у повідомленні.

США призупинили фінансування грантів іноземної допомоги

Сполучені Штати є найбільшим донором фінансової допомоги у світі, виділивши 72 млрд доларів у 2023 фінансовому році. Однак 21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денне призупинення всіх програм зовнішньої допомоги для їхньої перевірки на відповідність його зовнішній політиці.

Це рішення викликало плутанину серед американських законодавців, гуманітарних організацій та ООН, але 24 січня Держдепартамент США видав офіційний наказ про "припинення роботи" всієї існуючої іноземної допомоги та призупинення видачі нової.