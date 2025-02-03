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Трамп подпишет указ о выводе США из Совета ООН по правам человека, - Politico

Понедельник 03 февраля 2025 20:31
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Трамп подпишет указ о выводе США из Совета ООН по правам человека, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп вскоре подпишет указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека и запрете на дальнейшее финансирование агентства ООН по оказанию помощи Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, такие действия восстановят политику Трампа, которая действовала при его предыдущей каденции. Politico отмечает, что США уже давно обвиняют Совет ООН в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он покрывает правительства, которые нарушают права человека.

Кроме этого администрация Трампа поставила под сомнение будущее Агентства США по международному развитию, которое также продвигает права человека за рубежом, из-за беспокойства, соответствует ли оно политике президента "Америка превыше всего" и как расходуются средства.

В то же время, Белый дом заявил Politico, что Совет "не выполнил своего назначения и продолжает использоваться как защитный орган для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека", и осудил его позицию в отношении Израиля.

"СПЧ ООН демонстрирует последовательную предвзятость в отношении Израиля, уделяя ему несправедливое и непропорциональное внимание в работе Совета. В 2018 году, когда президент Трамп вышел из состава СПЧ ООН во время своей первой администрации, организация приняла больше резолюций, осуждающих Израиль, чем Сирия, Иран и Северная Корея вместе взятые", - сказано в сообщении.

США приостановили финансирование грантов иностранной помощи

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором финансовой помощи в мире, выделив 72 млрд долларов в 2023 финансовом году. Однако 21 января президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке всех программ внешней помощи для их проверки на соответствие его внешней политике.

Это решение вызвало путаницу среди американских законодателей, гуманитарных организаций и ООН, но 24 января Госдепартамент США издал официальный приказ о "прекращении работы" всей существующей иностранной помощи и приостановлении выдачи новой.

Внешнеполитическое ведомство также остановило программы по разминированию невзорвавшихся боеприпасов, а филиал USAID в Украине временно прекратил финансирование проектов. Эта пауза во внешней помощи является еще более жесткой, чем политика Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021). В то же время госсекретарь Марко Рубио получил право делать исключения и уже одобрил продовольственную помощь в экстренных случаях.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки ООН
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