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Трамп подписал закон об ограничении оборота фентанила: в чем его суть

Четверг 17 июля 2025 00:26
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Трамп подписал закон об ограничении оборота фентанила: в чем его суть Фото: президент США Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ограничении незаконного ввоза фентанила в США. Документ увеличивает сроки заключения для торговцев этим наркотическим веществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Церемония подписания состоялась в присутствии семей, которые потеряли близких из-за употребления фентанила.

Закон о прекращении смертельного оборота этого вещества или HALT Fentanyl Act - внесет этот опиоид в Список I. Это может привести к ужесточению наказания для лиц, осужденных за преступления, связанные с использованием опиодида.

Отметим, что администрация экс-президента Джо Байдена поддержала законопроект, но он "завис" в предыдущем созыве Сената, контролируемом демократическим большинством.

Что такое фентанил

Фентанил - синтетический опиоидный анальгетик. В медицинских целях его используют для обезболивания больных раком и назначают людям, которые выздоравливают после болезненных операций.

Фентанил также используется для успокоения без снотворного эффекта. Анальгетик чаще всего используется для внутривенного введения, но, как и героин, его можно выкуривать или нюхать.

Длительное увлечение фентанилом чревато развитием у человека наркомании. Причем токсическое действие этого препарата более вредно даже чем морфин.

Напомним, что незаконный оборот фентанила является одной из главных причин введения пошлин США в отношении Канады, Мексики и Китая, которые считаются основными поставщиками этого наркотического вещества.

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