У США створюють армію безпілотників: Трамп підписав низку указів

Зазначається, що особлива увага в підписаних документах приділяється заходам безпеки напередодні проведення в США Чемпіонату світу з футболу в 2026 році та літніх Олімпійських ігор 2028 року.

Як зазначив директор Управління з питань науки і технологічної політики Білого дому Майкл Кратсіос, "забезпечення безпеки повітряного простору ніколи не було настільки актуальним", особливо з огляду на масові події, які, згідно з очікуваннями, зберуть мільйони глядачів.

Зниження від іноземної залежності

За його словами, адміністрація вживає заходів для протидії незаконному використанню дронів, зокрема шляхом створення федеральної цільової групи, яка має забезпечити ефективний контроль за повітряним простором США та розробити систему виявлення й ідентифікації безпілотників у режимі реального часу.

Як зазначають посадовців, три укази покликані стимулювати американське виробництво і технологічні інновації, а також зменшення залежності від іноземних конкурентів, зокрема Китаю, який домінує на світовому ринку комерційних дронів.

Адміністрація також має намір протидіяти зловмисному використанню дронів. Зокрема, увага до цього питання посилилася після інцидентів з появою безпілотників у Нью-Джерсі та на тлі бойового використання дронів під час війни в Україні, зокрема нещодавні удари по авіабазах на території Росії.

Один із указів передбачає створення міжвідомчої цільової групи для аналізу загроз, пов’язаних з дронами, а також створення національного навчального центру для підготовки служб безпеки до масштабних заходів. Крім того, документ доручає Федеральному управлінню цивільної авіації (FAA) прискорити ухвалення регулювання, яке обмежуватиме польоти дронів поблизу об'єктів критичної інфраструктури, нафтопереробних заводів, хімічних підприємств і парків розваг.

Запропоноване регулювання наразі перебуває на розгляді в Управлінні інформаційної та регуляторної політики Білого дому.

"Дрони – це технологія, що змінює правила гри. Вони мають неймовірний потенціал як на добро, так і на зло", – заявив заступник помічника президента Себастіан Горка.

Дрони й аеротаксі

Другий указ має покликаний стимулювати розвиток американських технологій, зокрема в галузі дронів та аеротаксі. Документ зобов’язує FAA прискорити ще одне регуляторне рішення, яке нині розглядається в Білому домі, спростити процедури для компаній, які прагнуть використовувати безпілотники за межами прямої видимості оператора без необхідності отримання індивідуальних дозволів. Компанії, які займаються доставкою за допомогою дронів, зазначають, що такі правила дозволять їм масштабувати бізнес і розширювати географію діяльності.

Також федеральним відомствам рекомендовано надавати пріоритет продукції вітчизняного виробництва, зокрема безпілотникам.

Як повідомили Bloomberg представники адміністрації на умовах анонімності, документ спрямований на зниження залежності від іноземних технологій. Зокрема, указ передбачає запуск розслідування та регуляторного перегляду з боку Міністерства торгівлі щодо потенційних ризиків у ланцюгу постачання дронів.

Попри відсутність прямої заборони для окремих компаній, зокрема китайської Da Jiang Innovations (DJI), документ може стати підставою для обмеження доступу таких виробників до американських телекомунікаційних мереж. Відповідно до закону про національну оборону, ухваленого у 2024 році, DJI та Autel Robotics підлягають перевірці щодо потенційної загрози національній безпеці.

Крім того, адміністрація Трампа продовжує розширення експортних обмежень на передачу передових технологій до Китаю, включно з компонентами штучного інтелекту і реактивних двигунів, у межах ширшої стратегії торговельного стримування. Ці заходи стали ключовим елементом торгових переговорів між США та КНР.

За оцінками Atlantic Council, китайські компанії контролюють близько 90% ринку комерційних дронів у США та 80% світового ринку. На думку Асоціації безпілотних систем (AUVSI), значною мірою це зумовлено державною підтримкою китайських виробників, яка дозволяє їм пропонувати продукцію за демпінговими цінами.

Надзвукові технології

Третій указ стосується розвитку надзвукових технологій у США. Він передбачає скасування низки регуляторних обмежень, які, на думку посадовців, стримують розвиток галузі. Зокрема, документ доручає FAA переглянути заборону на надзвукові польоти над суходолом.

Генеральний директор AUVSI Майкл Роббінс привітав зазначену ініціативу адміністрації, заявивши, що затверджені укази "підтверджують ключову роль дронів у забезпеченні економічного зростання, національної безпеки та глобального лідерства США".