В США создают армию беспилотников: Трамп подписал ряд указов

Отмечается, что особое внимание в подписанных документах уделяется мерам безопасности в преддверии проведения в США Чемпионата мира по футболу в 2026 году и летних Олимпийских игр 2028 года.

Как отметил директор Управления по вопросам науки и технологической политики Белого дома Майкл Крассиос, "обеспечение безопасности воздушного пространства никогда не было столь актуальным", особенно учитывая массовые события, которые, согласно ожиданиям, соберут миллионы зрителей.

Снижение от иностранной зависимости

По его словам, администрация принимает меры для противодействия незаконному использованию дронов, в частности путем создания федеральной целевой группы, которая должна обеспечить эффективный контроль за воздушным пространством США и разработать систему обнаружения и идентификации беспилотников в режиме реального времени.

Как отмечают чиновников, три указа призваны стимулировать американское производство и технологические инновации, а также уменьшение зависимости от иностранных конкурентов, в частности Китая, который доминирует на мировом рынке коммерческих дронов.

Администрация также намерена противодействовать злонамеренному использованию дронов. В частности, внимание к этому вопросу усилилось после инцидентов с появлением беспилотников в Нью-Джерси и на фоне боевого использования дронов во время войны в Украине, в частности недавние удары по авиабазам на территории России.

Один из указов предусматривает создание межведомственной целевой группы для анализа угроз, связанных с дронами, а также создание национального учебного центра для подготовки служб безопасности к масштабным мероприятиям. Кроме того, документ поручает Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) ускорить принятие регулирования, которое будет ограничивать полеты дронов вблизи объектов критической инфраструктуры, нефтеперерабатывающих заводов, химических предприятий и парков развлечений.

Предложенное регулирование сейчас находится на рассмотрении в Управлении информационной и регуляторной политики Белого дома.

"Дроны - это технология, меняющая правила игры. Они имеют невероятный потенциал как на добро, так и на зло", - заявил заместитель помощника президента Себастиан Горка.

Дроны и аэротакси

Второй указ призван стимулировать развитие американских технологий, в частности в области дронов и аэротакси. Документ обязывает FAA ускорить еще одно регуляторное решение, которое сейчас рассматривается в Белом доме, упростить процедуры для компаний, которые стремятся использовать беспилотники за пределами прямой видимости оператора без необходимости получения индивидуальных разрешений. Компании, которые занимаются доставкой с помощью дронов, отмечают, что такие правила позволят им масштабировать бизнес и расширять географию деятельности.

Также федеральным ведомствам рекомендовано предоставлять приоритет продукции отечественного производства, в частности беспилотникам.

Как сообщили Bloomberg представители администрации на условиях анонимности, документ направлен на снижение зависимости от иностранных технологий. В частности, указ предусматривает запуск расследования и регуляторного пересмотра со стороны Министерства торговли относительно потенциальных рисков в цепи поставок дронов.

Несмотря на отсутствие прямого запрета для отдельных компаний, в частности китайской Da Jiang Innovations (DJI), документ может стать основанием для ограничения доступа таких производителей к американским телекоммуникационным сетям. Согласно закону о национальной обороне, принятому в 2024 году, DJI и Autel Robotics подлежат проверке на предмет потенциальной угрозы национальной безопасности.

Кроме того, администрация Трампа продолжает расширение экспортных ограничений на передачу передовых технологий в Китай, включая компоненты искусственного интеллекта и реактивных двигателей, в рамках более широкой стратегии торгового сдерживания. Эти меры стали ключевым элементом торговых переговоров между США и КНР.

По оценкам Atlantic Council, китайские компании контролируют около 90% рынка коммерческих дронов в США и 80% мирового рынка. По мнению Ассоциации беспилотных систем (AUVSI), в значительной степени это обусловлено государственной поддержкой китайских производителей, которая позволяет им предлагать продукцию по демпинговым ценам.

Сверхзвуковые технологии

Третий указ касается развития сверхзвуковых технологий в США. Он предусматривает отмену ряда регуляторных ограничений, которые, по мнению чиновников, сдерживают развитие отрасли. В частности, документ поручает FAA пересмотреть запрет на сверхзвуковые полеты над сушей.

Генеральный директор AUVSI Майкл Роббинс приветствовал указанную инициативу администрации, заявив, что утвержденные указы "подтверждают ключевую роль дронов в обеспечении экономического роста, национальной безопасности и глобального лидерства США".