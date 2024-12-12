В США біля Нью-Йорка помітили невідомі безпілотники над військовими об’єктами

В США біля військових об’єктів помітили невідомі безпілотники. Дрони над Нью-Джерсі помічають вже кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.

За даними видання, протягом останніх тижнів дрони зафіксували над Арсеналом Пікатінні, а також над полем для гольфу новообраного президента США Дональда Трампа у Бедмінстері.

Поблизу об'єктів запровадили обмеження на польоти.

Конгресмен Джефф Ван Дрю заявив, що ці дрони, пов'язані з Іраном, а також додав, що вони "становлять загрозу національній безпеці". Він запропонував їх збивати.

Натомість у Пентагоні цю заяву спростували та додали, що "це не дрони іноземної організації".