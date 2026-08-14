Трамп підписав указ про мита на безпілотники та комплектуючі до них

Згідно з повідомленням, для дронів важчим за 25 кг і моделей з тепловізорами розмір мита складе 100%. Для менших апаратів та інших компонентів діятиме тариф у розмірі 25%.

У той же час для продукції з Євросоюзу, Японії, Південної Кореї, Швейцарії, Ліхтенштейну та Тайваню передбачено мито на рівні 15%.

Для Британії діятиме мито в розмірі 10%, але за умови, що майже все апаратне та програмне забезпечення, а також технології - вироблені у вищезгаданих країнах і США.

Тарифи набудуть чинності через 21 день після підписання. При цьому проти компонентів дронів, які не належать до категорії особливо чутливих, тарифи почнуть діяти через 180 днів після підписання.

"Для продукції та компонентів, які Міністерство оборони схвалить для виключення з переліку товарів і технологій, що підпадають під обмеження Федеральної комісії зв'язку (FCC), протягом 20 днів після підписання тарифи набудуть чинності через 180 днів після підписання", - додали в Білому домі.