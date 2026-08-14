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Трамп подписал указ о пошлинах на беспилотники и комплектующие к ним

02:05 14.08.2026 Пт
2 мин
Что известно новых пошлинах Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Вашингтон вводит пошлины на импорт дронов и комплектующим к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Согласно уведомлению, для дронов тяжелее 25 кг и моделей с тепловизорами размер пошлины составит 100%. Для менее крупных аппаратов и других компонентов будет действовать тариф в размере 25%.

В то же время для продукции из Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Лихтенштейна и Тайваня предусмотрена пошлина на уровне 15%.

Для Британии будет действовать пошлина размере 10%, но при условии, что почти все аппаратное и программное обеспечение, а также технологии - произведены в вышеупомянутых страна и США.

Тарифы вступят в силу через 21 день после подписания. При этом против компонентов дронов, которые не относятся к категории особо чувствительных, тарифы начнут действовать через 180 дней после подписания.

"Для продукции и компонентов, которые Министерство обороны одобрит для исключения из перечня товаров и технологий, подпадающих под ограничения Федеральной комиссии по связи (FCC), в течение 20 дней после подписания, тарифы вступят в силу через 180 дней после подписания", - добавили в Белом доме.

Что еще известно

Напомним, неделей ранее Трамп подписал указ о введении новых торговых ограничений на импорт поликремния и связанных с ним продуктов. Эти меры имеют цель сократить зависимость США от Китая в критически важных цепях поставок.

Также в конце июля была информация, что Трамп возобновил торговую политику против Бразилии, а также угрожал Канаде и Евросоюзу.

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