Трамп підписав указ, який змусить Каліфорнію та Нью-Йорк тремтіти: про що йдеться

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення спеціальної оперативної групи для боротьби з шахрайством у федеральних програмах виплат.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Вloomberg.

Очолить нову структуру віцепрезидент Джей Ді Венс, а її завданням стане посилення контролю за використанням державних коштів по всій країні.

Підписуючи документ у Білому домі, Трамп заявив, що боротьба з фінансовими махінаціями «не є питанням партійності», однак додав, що значна частина подібних випадків нібито трапляється у штатах, керованих демократами. За його словами, уряд перевірятиме зловживання незалежно від того, де вони відбуваються — у «синіх» чи «червоних» штатах.

Віцепрезидент Венс пояснив, що нова робоча група застосує «загальноурядовий підхід» до протидії шахрайству. Він згадав резонансну справу у штаті Міннесота, де слідчі розслідують схему розкрадання близько 300 млн доларів із програм допомоги, пов’язаних із пандемією. За даними федеральних органів, у справі вже засуджено десятки людей.

До роботи оперативної групи також долучаться керівники федеральних відомств. Віцеголовою стане очільник Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, а радником виступить впливовий помічник Білого дому Стівен Міллер.

Ініціатива є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти фінансових зловживань у державних програмах. Раніше президент оголосив «війну шахрайству» та доручив перевірити низку федеральних виплат, зокрема у сфері медичного страхування Medicaid.

Водночас критики вважають, що нові заходи можуть стати інструментом політичного тиску на штати, очолювані демократами, зокрема Каліфорнію та Нью-Йорк. У Білому домі ці звинувачення відкидають і наполягають, що головна мета ініціативи — забезпечити, щоб федеральні гроші отримували законні отримувачі, а не шахраї.