Трамп підписав указ про 10% мита для всіх країн світу

"Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті глобальний 10-відсотковий тариф для всіх країн, який набуде чинності майже негайно", - написав Трамп.

Як повідомили в адміністрації американськоо президента, нові мита почнуть діяти з вівторка, 24 лютого.

"Тарифи й надалі залишатимуться критично важливим інструментом у арсеналі президента Трампа для захисту американського бізнесу та працівників, повернення внутрішнього виробництва, зниження витрат та підвищення заробітної плати", - зазначили у Білому домі.

У документі продовжено дію винятків для аерокосмічної продукції, легкових автомобілів та деяких легких вантажівок, товарів з Мексики та Канади, що відповідають умовам торговельної угоди цих держав зі США, фармацевтичних препаратів та деяких важливих мінералів і сільськогосподарських продуктів.

Нові укази забороняють стягнення мит, які Верховний суд 20 лютого визнав незаконними. Але команда Трампа не відмовляється від цих глобальних тарифів.