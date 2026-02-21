Трамп подписал указ о 10% пошлинах для всех стран мира

"Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете глобальный 10-процентный тариф для всех стран, который вступит в силу почти немедленно", - написал Трамп.

Как сообщили в администрации американского президента, новые пошлины начнут действовать со вторника, 24 февраля.

"Тарифы и в дальнейшем будут оставаться критически важным инструментом в арсенале президента Трампа для защиты американского бизнеса и работников, возвращения внутреннего производства, снижения расходов и повышения заработной платы", - отметили в Белом доме.

В документе продлено действие исключений для аэрокосмической продукции, легковых автомобилей и некоторых легких грузовиков, товаров из Мексики и Канады, соответствующих условиям торгового соглашения этих государств с США, фармацевтических препаратов и некоторых важных минералов и сельскохозяйственных продуктов.

Новые указы запрещают взимание пошлин, которые Верховный суд 20 февраля признал незаконными. Но команда Трампа не отказывается от этих глобальных тарифов.