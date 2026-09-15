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Трамп підняв рейтинг, але демократи отримали перевагу перед виборами, - Reuters

06:19 15.09.2026 Вт
2 хв
За республіканців готові проголосувати 37%
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа трохи зріс після падіння до рекордно низького рівня. Водночас позиції його Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters/Ipsos.

Зараз роботу Трампа на посаді президента схвалюють 35% американців. Наприкінці серпня цей показник становив 33% - це був найнижчий результат за весь час його другого президентського терміну.

Водночас 63% опитаних виступили проти пропозиції лідера США виплатити американцям по 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом.

Демократи випереджають республіканців

Ще більш несприятливими для Трампа та його партії є результати щодо майбутніх виборів до Конгресу.

У гіпотетичному загальнонаціональному голосуванні за кандидатів до Конгресу 44% респондентів заявили, що підтримали б демократів, тоді як за республіканців готові проголосувати 37%.

Таким чином, перевага демократів становить 7 відсоткових пунктів. Reuters зазначає, що це найбільший розрив на користь Демократичної партії в таких опитуваннях від моменту повернення Трампа до Білого дому у 2025 році.

Водночас американці вперше за останнє десятиліття почали дещо більше довіряти демократам у питанні управління економікою, хоча перевага залишається невеликою.

На настрої виборців, зокрема, впливають наслідки війни з Іраном, яку Трамп розпочав у лютому. Конфлікт спричинив перебої з постачанням нафти та зростання цін на пальне, що позначилося на американських домогосподарствах.

Окремим фактором невдоволення стали масштабні будівельні проєкти Трампа у Вашингтоні, зокрема бальна зала Білого дому. Близько двох третин опитаних вважають такі витрати малопріоритетними, а проти проєкту виступають не лише демократи, а й близько чверті республіканців.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у листопаді. Втрата республіканцями контролю хоча б над однією палатою може суттєво ускладнити Трампу реалізацію його політичного порядку денного до завершення президентського терміну.

Нагадаємо, рейтинг Дональда Трампа на початку вересня був на рівні 33%.

До речі, у липні 2026 року рейтинг Трампа аномально просів. Майже дві третини опитаних заявили про незгоду з його політикою.

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