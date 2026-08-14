Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за обидва терміни

Президента США Дональда Трампа підтримують лише 33% американців - найменше за обидва його терміни на посаді. Майже дві третини опитаних заявили про незгоду з його політикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування The Economist/YouGov.

Скільки американців підтримують Трампа

За результатами опитування, 33% американців повністю або частково схвалюють роботу Трампа на посаді президента. Це найнижчий показник за час обох його президентських термінів.

Не підтримують політику президента 62% опитаних - це рекордно високий рівень незадоволення. Чистий показник схвалення, тобто різниця між тими, хто "за" і "проти", становить мінус 29 пунктів.

Для порівняння: на цьому ж етапі свого першого терміну Трамп мав чистий рейтинг мінус 10, а тодішній президент Джо Байден - мінус 17.

Фото: рейтинг Трампа упав (скриншот)

Хто розчарувався у Трампі найбільше

Найнижчий рівень підтримки президента зафіксували серед жінок, білих американців та випускників коледжів.

серед демократів Трампа схвалюють лише 4%, а не схвалюють 95%;

серед незалежних виборців підтримка становить 18% проти 71% незгодних;

серед республіканців-прихильників руху MAGA, а це близько 60% партії, підтримка залишається високою - 92%;

серед республіканців, які не підтримують MAGA, а це близько 30% партії, схвалення впало до 51%.

На початку року серед незалежних виборців Трампа підтримували 32%, а не підтримували 60%. Тепер ці показники погіршилися.

Республіканці теж втрачають ентузіазм

Республіканці, не пов'язані з MAGA, на початку другого терміну Трампа підтримували його майже одностайно - 90% схвалення проти 6% незгоди. Зараз ця частина партії розділилася майже порівну.

Повністю підтримують роботу Трампа лише 17% американців - це новий мінімум за його другий термін. Серед республіканців повністю схвалюють президента менше половини - 48%.

Демократи лідирують перед виборами до Конгресу

За кандидата від Демократичної партії до Конгресу США готові проголосувати 46% зареєстрованих виборців, за республіканця - 40%. Перевага демократів у шість пунктів стала найбільшою з лютого.

Демократів підтримують майже всі виборці своєї партії - 94%. Серед незалежних виборців демократ отримав би 43% голосів проти 24% за республіканця.