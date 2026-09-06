Рейтинг Трампа рекордно обвалився, - опитування

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа опустився до нового мінімуму. Результати опитування свідчать про зростання невдоволення виборців його економічною політикою, а також вартістю життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Згідно з останнім загальнонаціональним опитуванням Focaldata, діяльність Трампа на посаді схвалюють лише 33% зареєстрованих виборців.

Варто зазначити, що це найгірший результат із травня, коли FT вперше почала відстежувати цей показник.

Журналісти звертають увагу на те, що за місяць рейтинг президента скоротився ще на три відсоткові пункти.

Що важливо розуміти, підтримка Трампа знизилася навіть серед республіканців.

Серед виборців цієї партії його роботу схвалюють 72% опитаних - це також найнижчий показник за всю історію відповідного опитування FT.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, однією з головних причин падіння рейтингу стало погіршення оцінок виборцями економічної ситуації та вартості життя.

Більшість учасників опитування також негативно оцінили тарифну та торговельну політику президента.

Ще один важливий фактор - опитування проводилося на тлі війни в Ірані, яку Трампу досі не вдалося припинити.

За останні шість місяців конфлікт сприяв зростанню вартості запозичень для США, а також підвищенню цін на паливо та споживчі товари.