Трамп поднял рейтинг, но демократы получили преимущество перед выборами, - Reuters

Сейчас работу Трампа в должности президента одобряют 35% американцев. В конце августа этот показатель составлял 33% – это был самый низкий результат за все время его второго президентского срока.

В то же время, 63% опрошенных выступили против предложения лидера США выплатить американцам по 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом.

Демократы опережают республиканцев

Еще более неблагоприятными для Трампа и его партии являются результаты предстоящих выборов в Конгресс.

В гипотетическом общенациональном голосовании за кандидатов в Конгресс 44% респондентов заявили, что поддержали бы демократов, в то время как за республиканцев готовы проголосовать 37%.

Таким образом, преимущество демократов составляет 7 процентных пунктов . Reuters отмечает, что это самый большой разрыв в пользу Демократической партии в таких опросах с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.

В то же время, американцы впервые за последнее десятилетие стали несколько больше доверять демократам в вопросе управления экономикой, хотя преимущество остается небольшим.

На настроения избирателей в частности влияют последствия войны с Ираном, которую Трамп начал в феврале. Конфликт вызвал перебои с поставкой нефти и рост цен на топливо, что сказалось на американских домохозяйствах.

Отдельным фактором недовольства стали масштабные строительные проекты Трампа в Вашингтоне, в частности, бальный зал Белого дома. Около двух третей опрошенных считают такие расходы малоприоритетными, а против проекта выступают не только демократы, но и около четверти республиканцев.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. Потеря республиканцами контроля хотя бы над одной палатой может существенно усложнить Трампу реализацию его политической повестки дня до завершения президентского срока.