Трамп поднял рейтинг, но демократы получили преимущество перед выборами, - Reuters
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время, позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.
Сейчас работу Трампа в должности президента одобряют 35% американцев. В конце августа этот показатель составлял 33% – это был самый низкий результат за все время его второго президентского срока.
В то же время, 63% опрошенных выступили против предложения лидера США выплатить американцам по 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом.
Демократы опережают республиканцев
Еще более неблагоприятными для Трампа и его партии являются результаты предстоящих выборов в Конгресс.
В гипотетическом общенациональном голосовании за кандидатов в Конгресс 44% респондентов заявили, что поддержали бы демократов, в то время как за республиканцев готовы проголосовать 37%.
Таким образом, преимущество демократов составляет 7 процентных пунктов . Reuters отмечает, что это самый большой разрыв в пользу Демократической партии в таких опросах с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.
В то же время, американцы впервые за последнее десятилетие стали несколько больше доверять демократам в вопросе управления экономикой, хотя преимущество остается небольшим.
На настроения избирателей в частности влияют последствия войны с Ираном, которую Трамп начал в феврале. Конфликт вызвал перебои с поставкой нефти и рост цен на топливо, что сказалось на американских домохозяйствах.
Отдельным фактором недовольства стали масштабные строительные проекты Трампа в Вашингтоне, в частности, бальный зал Белого дома. Около двух третей опрошенных считают такие расходы малоприоритетными, а против проекта выступают не только демократы, но и около четверти республиканцев.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. Потеря республиканцами контроля хотя бы над одной палатой может существенно усложнить Трампу реализацию его политической повестки дня до завершения президентского срока.
Напомним, рейтинг Дональда Трампа в начале сентября был на уровне 33%.
Кстати, в июле 2026 года рейтинг Трампа аномально просел. Около двух третей опрошенных заявили о несогласии с его политикой.