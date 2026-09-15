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Трамп поднял рейтинг, но демократы получили преимущество перед выборами, - Reuters

06:19 15.09.2026 Вт
2 мин
За республиканцев готовы проголосовать 37%
aimg Юлия Маловичко
Трамп поднял рейтинг, но демократы получили преимущество перед выборами, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного вырос после падения до рекордно низкого уровня. В то же время, позиции его Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

Сейчас работу Трампа в должности президента одобряют 35% американцев. В конце августа этот показатель составлял 33% – это был самый низкий результат за все время его второго президентского срока.

В то же время, 63% опрошенных выступили против предложения лидера США выплатить американцам по 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом.

Демократы опережают республиканцев

Еще более неблагоприятными для Трампа и его партии являются результаты предстоящих выборов в Конгресс.

В гипотетическом общенациональном голосовании за кандидатов в Конгресс 44% респондентов заявили, что поддержали бы демократов, в то время как за республиканцев готовы проголосовать 37%.

Таким образом, преимущество демократов составляет 7 процентных пунктов . Reuters отмечает, что это самый большой разрыв в пользу Демократической партии в таких опросах с момента возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году.

В то же время, американцы впервые за последнее десятилетие стали несколько больше доверять демократам в вопросе управления экономикой, хотя преимущество остается небольшим.

На настроения избирателей в частности влияют последствия войны с Ираном, которую Трамп начал в феврале. Конфликт вызвал перебои с поставкой нефти и рост цен на топливо, что сказалось на американских домохозяйствах.

Отдельным фактором недовольства стали масштабные строительные проекты Трампа в Вашингтоне, в частности, бальный зал Белого дома. Около двух третей опрошенных считают такие расходы малоприоритетными, а против проекта выступают не только демократы, но и около четверти республиканцев.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. Потеря республиканцами контроля хотя бы над одной палатой может существенно усложнить Трампу реализацию его политической повестки дня до завершения президентского срока.

Напомним, рейтинг Дональда Трампа в начале сентября был на уровне 33%.

Кстати, в июле 2026 года рейтинг Трампа аномально просел. Около двух третей опрошенных заявили о несогласии с его политикой.

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